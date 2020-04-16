Украина предлагает Крыму помощь в борьбе с коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
«Призываем РФ… предоставить беспрепятственный и безопасный доступ представителей международных мониторинговых миссий и Международного Комитета Красного Креста, а также врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения, а также оказания гуманитарной помощи», – сказано в документе.
В МИД Украины выразили обеспокоенность по поводу обеспечения защиты жизни и здоровья населения Крыма и Севастополя. Как утверждают в ведомстве, на данный момент невозможно непосредственное предоставление украинской стороной помощи населению временно оккупированных территорий.
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МИД требует от российской стороны регулярно предоставлять исчерпывающую информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерах по оказанию помощи населению в Крыму и Севастополе.
Также ведомство призывает международное сообщество способствовать разблокированию Россией доступа в Крым и Севастополя для оказания медицинской и гуманитарной помощи крымчанам и севастопольцам.
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