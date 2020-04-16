Учебный год в школах Севастополя закончат досрочно

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Учебный год в школах Севастополя будет завершен досрочно – 20 мая.

Соответствующий приказ опубликован на сайте департамента образования и науки города.

Согласно документу, в апреле и мае обучение детей с 1 по 10 класс будет проходить с использованием дистанционных технологий, часть образовательной программы перенесут на следующий год. Аттестацию для школьников с 1 по 9 классы необходимо провести до 24 апреля, за исключением русского языка и математики для девятиклассников.

Одиннадцатиклассники получат итоговые оценки на основании промежуточных и годовых оценок за 10-11 классы. При этом учителям необходимо «обеспечить возможности реализации образовательной программы в части предметов, выбранных для прохождения государственной итоговой аттестации». Оценки по предметам, которые 11-классники не выбрали для сдачи ЕГЭ, они получат до 24 апреля по итогам их оценок за прошедший год.

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Длительность уроков для всех школьников значительно сократят.

«Количество уроков в день не должно превышать 3-5 уроков в зависимости от уровня; длительность урока для обучающихся 1-4 классов должна составлять 15-20 минут, 5-11 классов – не более 30 минут», – говорится в приказе.

Также в документе говорится, что необходимо предусмотреть перенос всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года.

Как сообщалось ранее, сроки вступительных экзаменов в вузы России уже было решено перенести из-за коронавируса. Сроки ЕГЭ тоже сдвинули – сдавать экзамены выпускники начнут 8 июня вместо запланированной ранее даты 25 мая.

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