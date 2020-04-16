Трех дерзких грабителей магазинов поймали в Джанкое

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Джанкой
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16 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
На каждое из мест происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, установившие, что злоумышленники разбили окна, похитили товар, компьютерную технику и денежные средства на общую сумму более 53 тыс.рублей.
Сотрудники полиции опросили владельцев и работников магазинов, жителей близлежащих домов, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате удалось выяснить, что неизвестные передвигались на легковом автомобиле.
Первым удалось установить личность водителя, а затем и двух его подельников.
Грабители оказались приятелями в возрасте от 22 до 24 лет из Симферополя.Двое парней ранее привлекались как к административной, так и к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, а третий приятель – к административной.
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Злоумышленники признались, что специально ночью приехали в Джанкой, чтобы ограбить магазины.
В отношении них возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Злоумышленники будут дожидаться суда за решеткой. На данный момент отрабатывается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Крыма.
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