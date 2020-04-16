Торговцы устроили драку на севастопольском рынке во время демонтажа их ларьков

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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16 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе городского главного управления потребительского рынка и лицензирования, передает «Новый Севастополь».
«15 апреля на проспекте Генерала Острякова демонтирован один объект 4-й категории – свыше 20 квадратных метров», – сообщили в пресс-службе.
Потасовку сняли на видео очевидцы происходящего. Запись была выложена в сети «ВКонтакте». На записи видно, как агрессивная продавщица с криками нападает на сотрудника управления потребительского рынка и раскидывает ящики с овощами, а потом одним из этих ящиков бьет другого мужчину.
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Остановка «Московский рынок» в Севастополе – традиционное место незаконной торговли. Всего с начала года в городе было демонтировано 58 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
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