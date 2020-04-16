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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Торговцы устроили драку на севастопольском рынке во время демонтажа их ларьков

Четверг
16 апреля 2020
15:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Апрель 2020
16 апреля 2020


Продавцы, нелегально торгующие на Московском рынке в Севастополе, устроили драку с работниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов с овощами и фруктами.

Об этом сообщили в пресс-службе городского главного управления потребительского рынка и лицензирования, передает «Новый Севастополь».

«15 апреля на проспекте Генерала Острякова демонтирован один объект 4-й категории – свыше 20 квадратных метров», – сообщили в пресс-службе.

Потасовку сняли на видео очевидцы происходящего. Запись была выложена в сети «ВКонтакте». На записи видно, как агрессивная продавщица с криками нападает на сотрудника управления потребительского рынка и раскидывает ящики с овощами, а потом одним из этих ящиков бьет другого мужчину.

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Остановка «Московский рынок» в Севастополе – традиционное место незаконной торговли. Всего с начала года в городе было демонтировано 58 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/torgovtsy-ustroili-draku-na-sevastopolskom-rynke-vo-vremya-demontazha-ih-larkov-130387/

 
 

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