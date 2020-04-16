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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Сотрудников Ялтинского подразделения Госкомрегистра проверяют на предмет коррупции

Четверг
16 апреля 2020
17:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Мониторинговые мероприятия организованы в связи со сменой руководства терподразделения, сообщает пресс-служба Госкомрегистра РК.

В Ялтинском городском управлении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым проводится проверка соблюдения работниками норм антикоррупционного законодательства.

В связи с недавней сменой руководства горуправления в Ялту направлена мониторинговая группа из центрального аппарата ведомства во главе с заместителем председателя комитета Дилявером Якубовым. Среди прочего, проверяется исполнение специалистами требований федеральных и республиканских законов в сфере противодействия коррупции, регистрации прав на недвижимое имущество, и реализации полномочий в части государственного земельного надзора.

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— Так как Ялтинское горуправление – одно из крупнейших терподразделений комитета, проверочные мероприятия будут масштабные и продлятся три дня. По результатам мониторинга и анализа документов будет составлен соответствующий акт проверки. В случае выявления нарушений – по каждому сотруднику будет приниматься решение о привлечении к ответственности, — сообщил глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов.

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