Сотрудников Ялтинского подразделения Госкомрегистра проверяют на предмет коррупции

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Апрель 2020
16 апреля 2020
В Ялтинском городском управлении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым проводится проверка соблюдения работниками норм антикоррупционного законодательства.
В связи с недавней сменой руководства горуправления в Ялту направлена мониторинговая группа из центрального аппарата ведомства во главе с заместителем председателя комитета Дилявером Якубовым. Среди прочего, проверяется исполнение специалистами требований федеральных и республиканских законов в сфере противодействия коррупции, регистрации прав на недвижимое имущество, и реализации полномочий в части государственного земельного надзора.
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— Так как Ялтинское горуправление – одно из крупнейших терподразделений комитета, проверочные мероприятия будут масштабные и продлятся три дня. По результатам мониторинга и анализа документов будет составлен соответствующий акт проверки. В случае выявления нарушений – по каждому сотруднику будет приниматься решение о привлечении к ответственности, — сообщил глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов.
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