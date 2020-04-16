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Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»

Четверг
16 апреля 2020
14:23

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Апрель 2020
16 апреля 2020


Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»

© www.s7.ru

В Нахимовском районном суде Севастополя вынесено первое постановление об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Административный штраф присудили мужчине, который ловил рыбу на причале «Аполлоновка».

Как сообщает пресс-служба суда, на нарушителе была медицинская маска, однако это не спасло мужчину от составления протокола. Любитель рыбной ловли согласился с правонарушением, поэтому суд назначил ему наказание в виде минимального размера штрафа – 1000 рублей.

Часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» была внесена в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в апреле 2020 года из-за пандемии китайского коронавируса в мире.

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Как сообщалось ранее, за нарушение режима самоизоляции положен штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В Крыму за сутки после введения штрафов было составлено более 200 протоколов на нарушителей.

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