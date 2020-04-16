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Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

Четверг
16 апреля 2020
20:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

© Крым.реалии

Жители Севастополя начали подделывать бумажные пропуска, позволяющие выходить на улицу и передвигаться по городу.

Двоих нарушителей с фейковыми документами обнаружили на блокпосте на выезде из города, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Пропуск неустановленного образца сделан из другого материала, также использован другой цвет фона. По словам мужчины, пропуск ему выдали на работе», - сказал журналистами сотрудник департамента общественной безопасности Юрий Чередько про один из случаев.

На владельцев поддельных пропусков составлены протоколы. Сейчас планируется выяснить, как они получили эти документы, и привлечь виновных к ответственности.

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Как ранее сообщалось, сегодня первый штраф за нарушение режима самоизоляции в Севастополе получил мужчина, который ловил рыбу на причале. Ему присудили минимальную сумму в 1000 рублей.

Жителям Севастополя раздали уже около 90 тысяч бумажных пропусков и более 2000 электронных.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Сотрудников Ялтинского подразделения Госкомрегистра проверяют на предмет коррупции. Мониторинговые мероприятия организованы в связи со сменой руководства терподразделения, сообщает пресс-служба Госкомрегистра РК.

Сегодня: Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина». В Нахимовском районном суде Севастополя вынесено первое постановление об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Сегодня: На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату». На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату». Объяснение мужчины о том, почему он нарушил режим самоизоляции, не удовлетворило полицейских и они провели проверку.

Сегодня: ГБР Украины направило в суд дело о госизмене экс-прокурора из Крыма. Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительное заключение по делу о государственной измене в отношении бывшего прокурора из Автономной Республии Крым.

 

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