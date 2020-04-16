Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса Крыму не хватает аппаратов ИВЛ
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020
© Крым.реалии
Двоих нарушителей с фейковыми документами обнаружили на блокпосте на выезде из города, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
«Пропуск неустановленного образца сделан из другого материала, также использован другой цвет фона. По словам мужчины, пропуск ему выдали на работе», - сказал журналистами сотрудник департамента общественной безопасности Юрий Чередько про один из случаев.
На владельцев поддельных пропусков составлены протоколы. Сейчас планируется выяснить, как они получили эти документы, и привлечь виновных к ответственности.
Читайте: Адвокат дал советы как выйти из дома в Крыму и не получить штраф
Как ранее сообщалось, сегодня первый штраф за нарушение режима самоизоляции в Севастополе получил мужчина, который ловил рыбу на причале. Ему присудили минимальную сумму в 1000 рублей.
Жителям Севастополя раздали уже около 90 тысяч бумажных пропусков и более 2000 электронных.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Сотрудников Ялтинского подразделения Госкомрегистра проверяют на предмет коррупции. Мониторинговые мероприятия организованы в связи со сменой руководства терподразделения, сообщает пресс-служба Госкомрегистра РК.
Сегодня: Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина». В Нахимовском районном суде Севастополя вынесено первое постановление об ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Сегодня: На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату». На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату». Объяснение мужчины о том, почему он нарушил режим самоизоляции, не удовлетворило полицейских и они провели проверку.
Сегодня: ГБР Украины направило в суд дело о госизмене экс-прокурора из Крыма. Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительное заключение по делу о государственной измене в отношении бывшего прокурора из Автономной Республии Крым.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/sevastopoltsy-nachali-poddelyvat-propuska-chtoby-vyhodit-na-ulitsu-130389/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
21:24 Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом
20:24 Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу
20:15 Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов
19:02 Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон
18:49 Трех дерзких грабителей магазинов поймали в Джанкое
18:31 Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса
17:59 Крыму не хватает аппаратов ИВЛ
17:28 В Крыму подростки и пенсионеры массово нарушают режим изоляции