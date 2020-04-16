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Российская авиация готовится к проведению военного парада в Крыму, несмотря на COVID-19

Четверг
16 апреля 2020
09:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Российская армия продолжает подготовку к военному параду 9 мая в Крыму, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщается на сайте российского Минобороны, экипажи самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота России приступили к подготовке летных смен для участия в воздушной части парада.

«В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полета в строю парами. Экипажи самолетов и вертолетов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости», – сказано в сообщении.

Согласно информации ведомства, в тренировках задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8.

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По данным пресс-службы Черноморского флота России, почти 60 единиц авиационной техники примут участие в воздушной части парада в Крыму. Планируется, что военная авиация пролетит над Севастополем и Керчью.

В конце апреля и первых числах мая запланированы контрольные пролеты и генеральная репетиция воздушной части парада.

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Вторник, 14 апреля 2020: Первая отправка крымских новобранцев в российские войска перенесена на 20 мая. Военный комиссариат Крыма отложил подготовительные мероприятия по призыву новобранцев в Вооруженные силы России.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/rossiiskaya-aviatsiya-gotovitsya-k-provedeniju-voennogo-parada-v-krymu-nesmotrya-na-COVID19-130335/

 
 

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