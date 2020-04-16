Российская авиация готовится к проведению военного парада в Крыму, несмотря на COVID-19

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Российская армия продолжает подготовку к военному параду 9 мая в Крыму, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщается на сайте российского Минобороны, экипажи самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота России приступили к подготовке летных смен для участия в воздушной части парада.

«В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полета в строю парами. Экипажи самолетов и вертолетов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости», – сказано в сообщении.

Согласно информации ведомства, в тренировках задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8.

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По данным пресс-службы Черноморского флота России, почти 60 единиц авиационной техники примут участие в воздушной части парада в Крыму. Планируется, что военная авиация пролетит над Севастополем и Керчью.

В конце апреля и первых числах мая запланированы контрольные пролеты и генеральная репетиция воздушной части парада.

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