Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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16 апреля 2020
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Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после того, как в городе было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
«Ситуация достаточно тревожная, сейчас подтвержденных случаев 12, но в ближайшее время их будет больше. Поэтому необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, по всей очевидности он будет продлен еще на одну неделю, завтра такое решение нужно будет принимать», - сказал Развожаев.
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По его словам, главная задача сейчас – не допустить новой завозной инфекции в Севастополе. Изменение режима самоизоляции можно будет обсуждать, когда не будет новых вспышек коронавируса в городе.
Как сообщалось ранее, в Севастополе были ужесточены меры контроля режима самоизоляции. По городу ходят патрули, на въезде в город стоят блокпосты, которые пропускают только людей с пропусками.
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