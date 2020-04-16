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Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю

Четверг
16 апреля 2020
12:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю

© Крым.реалии

В Севастополе будет продлен режим обязательной самоизоляции еще на неделю – до 26 апреля.

Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после того, как в городе было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.

«Ситуация достаточно тревожная, сейчас подтвержденных случаев 12, но в ближайшее время их будет больше. Поэтому необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, по всей очевидности он будет продлен еще на одну неделю, завтра такое решение нужно будет принимать», - сказал Развожаев.

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По его словам, главная задача сейчас – не допустить новой завозной инфекции в Севастополе. Изменение режима самоизоляции можно будет обсуждать, когда не будет новых вспышек коронавируса в городе.

Как сообщалось ранее, в Севастополе были ужесточены меры контроля режима самоизоляции. По городу ходят патрули, на въезде в город стоят блокпосты, которые пропускают только людей с пропусками.

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