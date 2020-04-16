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Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса

Четверг
16 апреля 2020
18:31

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Президент России Владимир Путин отложил проведение парада 9 мая из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Он сделал заявление во время совещания Совбеза России.

Президент подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой даты Путин не назвал.

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Накануне перенести парад на другую дату попросили ветеранские организации.

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