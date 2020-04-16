Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма
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Он сделал заявление во время совещания Совбеза России.
Президент подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой даты Путин не назвал.
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Накануне перенести парад на другую дату попросили ветеранские организации.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Полиция подвела итоги первого дня «ужесточения контроля» в Крыму. За сутки после введения штрафов за нарушение режима самоизоляции, в Крыму было составлено более 200 протоколов по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Вчера: Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины. Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Вчера: Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории. Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская выдвинула предположение, что коронавирус может быть создан в какой-нибудь лаборатории.
Вчера: В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома. В Севастополе за двое суток поступило три тысячи заявок на оформление электронного пропуска, выдано было две тысячи пропусков в виде QR-кодов.
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