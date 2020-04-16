Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 16 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 72 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 2 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 63 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 79 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 73 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов. Ветер юго-западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 75 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 73 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 4 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 70 процентов. Ветер западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Гурзуфе - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 11, в Малореченском - 10, в Массандре - 10, в Оленевке - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 11, на мысе Фиолент - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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