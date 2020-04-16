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Коронавирус в Крыму

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Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

Четверг
16 апреля 2020
12:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

© pixabay.com

Трое новых зараженных коронавирусом в Крыму были выявлены в Раздольненском районе и в Симферополе.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 рассказал заместитель главного санитарного врача по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«У нас действительно подтверждены три случая, это близкие контакты ранее зараженных. И в первом, и во втором случае. Два лица были выявлены в Раздольненском районе. Это члены семьи заболевшего мужчины, который был выявлен вчера. Они изначально помещены в обсерватор и при выявлении положительного анализа на коронавирус были переведены в евпаторийское инфекционное отделение. Число контактов – минимальное», - уточнил Дмитрий Крутиков.

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Второй случай выявлен в столице Республики Крым.

«Второй заболевший выявлен в Симферополе, был определен круг контактов - это четыре человека, все помещены в обсерватор, больной госпитализирован в симферопольскую больницу №7. По местам семейных очагов проведены все дезинфекционные мероприятия», - сообщил Крутиков.

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