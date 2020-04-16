Полиция подвела итоги первого дня «ужесточения контроля» в Крыму

© pskov.aif.ru

За сутки после введения штрафов за нарушение режима самоизоляции, в Крыму было составлено более 200 протоколов по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.

«Вчера было увеличенное количество нарядов. Выявили пять объектов, которые функционировали в нарушение указа. Проверено по месту жительства 381 человек, у которых есть предписание находиться дома. Нарушителей не выявлено. Кроме того, составлено 208 административных протоколов в отношении лиц, которые находились на улицах беспричинно», - сообщил Александр Смаглин.

При этом поступил ряд жалоб на действия полицейских.

«В частности, был остановлен автомобиль, мужчина заявил, что едет к банкомату, снять деньги. Причина уважительная, но начинаем разбираться, а по пути у него были еще четыре банкомата. То есть, поехал не в ближайший, а в самый отдаленный. Говорит, что в тех не было денег. Пошли, проверили – есть. Составлен протокол, направлен в суд», - рассказал Смаглин.

Читайте: Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму

По его словам, ни одна жалоба не подтвердилась.

«Другой случай: женщина позвонила. Она с сыном собиралась навестить брата, инвалида третьей группы. Сын ушел за автомобилем и на него составили протокол. Действительно, шел на стоянку, но с друзьями, документов при себе не было», - подчеркнул замначальника крымского МВД.

Кроме того, на улицы продолжают выходить подростки.

«На улицах было выявлено девять детей, на родителей составлены протоколы. Обращаю внимание, что патрули у нас дежурят, в том числе, в вечернее время. Подростки начали выходить как раз в темное время суток», - подытожил Александр Смаглин.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины. Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Вчера : Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории. Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская выдвинула предположение, что коронавирус может быть создан в какой-нибудь лаборатории.

Вчера : В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома. В Севастополе за двое суток поступило три тысячи заявок на оформление электронного пропуска, выдано было две тысячи пропусков в виде QR-кодов.

Вчера : В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней. На сегодня ажиотажа или проблем с продуктами питания в Республике Крым нет.