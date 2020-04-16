Полиция подвела итоги первого дня «ужесточения контроля» в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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16 апреля 2020
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Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.
«Вчера было увеличенное количество нарядов. Выявили пять объектов, которые функционировали в нарушение указа. Проверено по месту жительства 381 человек, у которых есть предписание находиться дома. Нарушителей не выявлено. Кроме того, составлено 208 административных протоколов в отношении лиц, которые находились на улицах беспричинно», - сообщил Александр Смаглин.
При этом поступил ряд жалоб на действия полицейских.
«В частности, был остановлен автомобиль, мужчина заявил, что едет к банкомату, снять деньги. Причина уважительная, но начинаем разбираться, а по пути у него были еще четыре банкомата. То есть, поехал не в ближайший, а в самый отдаленный. Говорит, что в тех не было денег. Пошли, проверили – есть. Составлен протокол, направлен в суд», - рассказал Смаглин.
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По его словам, ни одна жалоба не подтвердилась.
«Другой случай: женщина позвонила. Она с сыном собиралась навестить брата, инвалида третьей группы. Сын ушел за автомобилем и на него составили протокол. Действительно, шел на стоянку, но с друзьями, документов при себе не было», - подчеркнул замначальника крымского МВД.
Кроме того, на улицы продолжают выходить подростки.
«На улицах было выявлено девять детей, на родителей составлены протоколы. Обращаю внимание, что патрули у нас дежурят, в том числе, в вечернее время. Подростки начали выходить как раз в темное время суток», - подытожил Александр Смаглин.
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