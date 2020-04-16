Очень вкусный, хотя и «неправильный», пирог с заливкой «клафути»

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Захотела недавно испечь «Клафути от Депардье», рецепт которого уже «сто лет» ждал своего часа в моем секретном кулинарном блокноте. А когда подготовила большую часть продуктов (и, главное, морально настроилась на очередной кулинарный подвиг!), то выяснилось, что всю замороженную малину за зиму... мы семьей съели! Тогда вспомнила о похожем рецепте пирога со сливами, который назывался «Страсбургским». Супер! Все тоже самое, только вместо малины — красиво выложенные сливы. Спекла, всем домашним понравилось (при этом удалось выдержать баланс между вкусами мужа, который любит побольше фруктов в выпечке, и сына, который всегда просит кусок без фруктов).

А когда решила разобраться с отличием между клафути и «Страсбургским», то всплыли любопытные нюансы. Классический клафути готовится только с вишнею с косточками и без песочной основы (именно песочную основу добавил тот самый Депардье, да еще подменил вишню малиной), а вот «Страсбургский пирог» абсолютно не такой, что дают в большинстве случаев в интернете. Википедия подсказала, что это «паштет фуа-гра с трюфелями, рябчиками, перемеленной свининой и запеченный в тесте». Просто сразу захотелось приготовить! Так что, придумайте для этого пирога собственное эффектное название, а потом за праздничным столом шепотом расскажите «жуткую» легенду происхождения его названия и нюансов приготовления!

Пирог сливовый с заливкою клафути

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1. ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО

• мука 150 гр

• маргарин 75 гр

• сахар 2 ст.л.

• яйцо 1 шт.

• разрыхлитель теста 1 ст.л.

2. ТЕСТО КЛАФУТИ

• сметана (30% жирности) 200 гр

• сахар 3 ст.л.

• мука 25 гр

• яйца 2 шт.

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+ СЛИВЫ

А теперь начинаем делать наш пирог с весьма запутанной родословной:

1. Смешиваем все сухие ингредиенты для песочного теста, добавляем слегка разогретый в микроволновке маргарин и яйцо, еще раз смешиваем.

2. Кладем тесто в пакет и отправляем в холодильник на время, пока будем готовить тесто клафути.

3. Для клафути взбиваем венчиком жирную сметану с яйцами, добавляем сахар и муку.

4. Круглую форму диаметром 26 см смазываем растительным маслом, руками распределяем по ней песочное тесто, накалываем вилкой и ставим в морозилку на 10 мин.

5. Духовку разогреваем до 210 С в режиме «верх-низ» и 10 мин. выпекаем песочное тесто.

6. Песочное тесто вынимаем из духовки и на него выливаем клафути, а сверху красиво выкладываем половинки слив (чем больше их размер, тем лучше). Каждую половинку посыпаем сахаром.

7. Примечание — в этом варианте приготовления использованы замороженные сливы. Их не надо предварительно размораживать, чтобы они не истекли соком.

8. Уменьшаем градусы в духовке до 180 С в режиме «верх-низ» и выпекаем 15-20 мин.

9. Примечание — под конец выпекания выключаем нижний нагрев и допекаем отдельно верх пирога, чтобы хорошо пропечь середину.

Пирог получился очень вкусным, несмотря на путаницу с рецептами: хрупкая основа, кремоподобная середина и сливы, которые сохранили аппетитную форму и покрылись фруктовой карамелью, которая при перемещении пирога из формы на блюдо соблазнительно растеклась по клафути. Он вам точно понравится, тем более, что есть простор для импровизации!

Приятного аппетита! До встречи через неделю!

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