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На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату»

Четверг
16 апреля 2020
14:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Ялта-24

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату»

© kaluga.aif.ru

На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату». Объяснение мужчины о том, почему он нарушил режим самоизоляции, не удовлетворило полицейских и они провели проверку.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму рассказал заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

В Ялте человек ехал на автомобиле, его остановили сотрудники полиции, спросили о о цели поездки, говорит - направляется в банкомат. Правоохранители начинают разбираться и выясняют, что ближе к его дому есть четыре банкомата. Но в них, говорит мужчина, нет денег. Пошли проверили - есть.

«Протокол составили и направили в суд. Уверен, судья оценит пояснения, которые давались гражданином», – сказал Смаглин.

Как он сообщил, всего за прошедшие сутки административных протоколов за нарушение режима самоизоляции без, скажем так, уважительной причины, составили на более чем 200 граждан.

«Составлено 208 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ в отношении лиц, которые на улицах находились беспричинно. Чуть большее 500 звонков поступило к нам на «горячую линию». Всем были даны разъяснения», – рассказал Смаглин.

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В Крыму с 15 апреля сотрудники МВД начали работать в «полном режиме по административной практике» в части нарушений гражданами самоизоляции: к жителям республики начали применяться более жесткие меры. Все гражданам на улице обязаны пр себе иметь паспорт и другие документы, подтверждающие легитимность их выхода в город.

Кроме того, с 15 апреля в Крыму начали действовать новые штрафы за нарушение самоизоляции. Так, физические лица могут быть оштрафованы на 4 тысяч рублей, при повторном нарушении - на 5 тысяч. Должностные лица, соответственно, на 30-40 тысяч и на 40-50 тысяч рублей. Юридическими лицами грозит штраф в размере 200-300 тысяч рублей, при повторном нарушении - 300-500 тысяч. Автовладельцы, которые разъезжают по улицам города без надобности, могут лишиться 5-ти тысяч рублей.

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