Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса Крыму не хватает аппаратов ИВЛ
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020
В монастыре побывал паломник, у которого лабораторно подтверждено наличие COVID-19, сообщил журналистам и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
«Мы вчера с владыкой договорились монастырь закрыть Свято-Георгиевский. Братия будет там находиться под медицинским наблюдением, по сути как в обсерваторе с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. И мы будем оказывать всю необходимую помощь», – сказал Развожаев.
Читайте: Владимирский собор в Херсонесе может быть начнут реставрировать в этом году
Ранее он также сообщил, что власти и правоохранители в данный момент устанавливают транспорт, на котором турист-паломник попал в город, и круг возможных контактных лиц.
Всего за последние сутки в Севастополе подтвердили коронавирус у четырех человек. Таким образом в городе всего 12 заболевших, четыре человека выписаны после выздоровления.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 14 апреля 2020: В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.
Понедельник, 13 апреля 2020: Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.
Понедельник, 13 апреля 2020: Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди. Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. П
Воскресенье, 12 апреля 2020: Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/monastyr-v-sevastopole-zakrylsya-na-karantin-izza-palomnika-s-koronavirusom-130384/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу
21:24 Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом
20:24 Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу
20:15 Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов
19:02 Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон
18:49 Трех дерзких грабителей магазинов поймали в Джанкое
18:31 Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса
17:59 Крыму не хватает аппаратов ИВЛ
17:28 В Крыму подростки и пенсионеры массово нарушают режим изоляции