Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом

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Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В монастыре побывал паломник, у которого лабораторно подтверждено наличие COVID-19, сообщил журналистам и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы вчера с владыкой договорились монастырь закрыть Свято-Георгиевский. Братия будет там находиться под медицинским наблюдением, по сути как в обсерваторе с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. И мы будем оказывать всю необходимую помощь», – сказал Развожаев.

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Ранее он также сообщил, что власти и правоохранители в данный момент устанавливают транспорт, на котором турист-паломник попал в город, и круг возможных контактных лиц.

Всего за последние сутки в Севастополе подтвердили коронавирус у четырех человек. Таким образом в городе всего 12 заболевших, четыре человека выписаны после выздоровления.

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Вторник, 14 апреля 2020 : В Крыму на пять дней закрывают все православные храмы. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

Понедельник, 13 апреля 2020 : Ограничения на проведение коллективных молитв в крымских мечетях продлили. Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.

Понедельник, 13 апреля 2020 : Пасха в Крыму: в храмы будут пускать строго по очереди. Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. П

Воскресенье, 12 апреля 2020 : Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы. Севастопольцы массово пришли в храмы и соборы города, чтобы отметить , несмотря на режим обязательной самоизоляции.