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Коронавирус в Крыму

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Крыму не хватает аппаратов ИВЛ

Четверг
16 апреля 2020
17:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Крым не успеет создать необходимое количество коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных с коронавирусом до 28 апреля.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«У нас есть поручение президента в части достижения целевого показателя по оснащению койками инфекционными. До 28 апреля Республике Крым необходимо предоставить 956 коек подготовленных, из них 656 должны быть с кислородом и 335 с аппаратами искусственной вентиляции легких, - сказал Аксенов. - Конечно, мы честно говорим, что к 28 апреля мы целевой показатель не выполним с точки зрения оснащения кислородом и ИВЛ».

По словам главы Крыма, сейчас на территории республики развернуто 478 коек, из них 211 с кислородом и 93 оборудованы аппаратами ИВЛ. «У нас еще 478 будет в трех городах дополнительно - Армянск, Джанкой и Симферополь - развернуто до 28 апреля в полном объеме. Однако нами в федеральный центр подана заявка на 240 ИВЛ, из которых 72 пока обещано», - сказал он.

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Резервные 79 аппаратов ИВЛ сейчас имеются в строящемся медицинском центре имени Семашко в Симферополе, уточнил Аксенов. «В худшем случае, если ситуация будет развиваться в негативном ключе, конечно, мы поснимаем и предоставим в пользование учреждениям, которые будут оказывать помощь больным», - добавил глава Крыма.

Он также отметил, что сейчас на территории республики нет ни одного тяжелого пациента с коронавирусом.

Всего в Крыму зарегистрировано 34 зараженных коронавирусом. Из них 14 уже выписаны из больниц с выздоровлением, 20 человек продолжают лечение в стационарах. В общем под медицинским наблюдением находится 2 182 человека, из них в стационарах - 62, в обсерваторах - 164 человека.

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