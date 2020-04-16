Крымчане заявляют, что дистанционное обучение - это профанация

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Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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Предполагалось, что новая схема будет мало чем отличаться от обычной: просто вместо урока в классе учителя будут объяснять новый материал, повторять пройденное и контролировать процесс обучения с помощью компьютерных технологий, а ученики, не выходя из дома, смогут задавать вопросы, обсуждать новые темы и сдавать домашние задания.
На деле получилось по-другому.
Учителя заявляют, что нагрузка возросла – иногда в разы: сначала нужно объяснить тем, кто может заниматься онлайн, потом – по телефону – тем, у кого нет такой возможности, проверить домашнее задание, проконсультировать родителей и так далее.
Родители утверждают, что нас самом деле всю работу по организации процесса и даже объяснение нового материала взвалили на родителей.
«Уважаемый Сергей Валерьевич! Умоляем вас, от лица многих родителей, прекратите досрочно эту экзекуцию под названием дистанционное обучение, – такими обращениями крымчане заваливают страницы главы РК Аксенова в соцсетях. Ну, не готовы наши школы и учителя к этому, они просто кидают ссылки на задания для классных работ и домашних, при этом домашних стало больше».
«Мой ребенок целыми днями сидит перед монитором и телефоном, сначала классная, потом д.з. Разве это полезно? Наши дети сидят дома и не гуляют. Плюс целый день экран – что с ними будет через месяц?»
«Нервы и психи, что скинутый файл нормально не открылся, а через 15 минут надо уже скинуть самостоятельную работу – вот как сегодня. У меня уже крик души просто!»
«У меня 2 школьника, и это сущий ад. С утра и до позднего вечера сидят с заданиями, уроков много, половину не понимают. Нас 6 человек – все шумят, мешают. Интернет не выдерживает нагрузки. Для тех, кто не понимает, в вайбер скидывается информация: т. е., ребенок должен быть с неплохим гаджетом, чтобы там можно было просматривать и контролировать инфу. Вайбер пиликает сутками, так как все кидают решенные задачи и ответы, и родители истерят сутками. + ЯНДЕКС ДИСК + Школьный дневник + дети должны все время отмечаться. Пишут задания в тетрадях, потом фоткают на гаджеты и выкидывают в соцсети. Извините меня, у всех есть такой предмет, как информатика, и там не обучали наших детей таким выкрутасам».
«Прежде, чем сделать домашнее задание, я должна разгадать ребус: как и где найти ссылку на д.з., открыть ее. Потом понять, как отправить (так и не освоила)».
«Никто не объясняет физику, химию, биологию! Все дается на самостоятельное изучение!»
«У нас на два листа: классная и следом домашняя. Задают в 9 утра, сдать до 16 часов!!! Как будто ВСЕ без исключения родители лежат на диване и не знают чем себя занять!»
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«У нас один компьютер на студента и на школьника. Задания пятикласснику дают не по учебнику. Видео-ресурсы, которые он должен законспектировать – зачем??? А потом весь июнь будем исправлять двойки, полученные на самообучении?»
«Особенно понравились задания по физической культуре: рефераты, а также техника бега – 30 м, прыжки и прочие радости в квартире полной народа. Почему у нас все доводят до абсурда?»
«Проблема не в том, что надо все делать дома, а в том, что учитель просто дает ссылки на чужие материалы, сайты, ролики и т. д. Никто из них НЕ объясняет лично дистанционно новую тему, а только требует выполнения заданий. Это НЕ дистанционное образование! Я не учитель физики, химии и математики, вы учились для этого минимум 5 лет. А если дети обязаны сами изучать все предметы, то на кой ляд вы вообще нужны тогда?»
Много претензий к технической стороне процесса: «Никого здоровье и психика наших детей не заботят, это очевидно. Нам дали в работу дома два сайта РЭШ и учу.ру, оба лежат по полдня. То есть, ребенок, как параноик, должен постоянно обновлять страницы, чтобы потом 5 минут порешать задачи или посмотреть заикающееся видео. И это при том что скорость соединения у нас 100-ка!!! Глючная система образования и такие же сайты и программы дистанционной работы с детками».
«Мининформ сам бы попробовал рассмотреть с мобильного телефона домашнее задание. А еще педагоги прикрепляют задания, которые тоже нужно скачать и рассмотреть, как минимум, прочитать. Поэтому, детям нужно иметь хотя бы планшеты не менее 10 дюймов».
«Бредовая затея – Интернет не выдерживает нагрузки, все время вылетаешь с сайта, или виснет. В итоге, задают выучить стих. Так нужно записать на видео, как ты его рассказываешь, и запись отправить учителю. Что это за обучение? Лучше бы уже оставили детей и учителей в покое, чем таким бредом заниматься».
Родители просят досрочно отправить детей на каникулы, как это сделали в других, но власти на их обращения пока не реагируют. И некоторые переходят к угрозам:
«Я просто посмотрю еще на это и буду писать жалобу в Министерство образования лично Кравцову (министр просвещения Российской Федерации), приложу все скрины этих якобы дистанционных уроков и требований, ответов учителей и т.д. Просто местные отчитались, что у них все хорошо, процесс обучения идет. Мне важнее здоровье и психика моего ребенка».
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