Какой сегодня праздник 16 апреля

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Сегодня, 16 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Великий (Чистый) четверг у православных христиан

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

День Чарли Чаплина

Мальчику, который родился 16 апреля 1889 года, было начертано стать, пожалуй, самым известным комиком немого кино и первым в мире актером, фотография которого украсила обложку влиятельного журнала Time 6 июля 1925 года. На счету Чарльза Спенсера Чаплина 82 фильма. Его популярности нет границ до сих пор. Существует даже астероид, названный в честь Чарли Чаплина - 3626 Чаплин, который находится в поясе астероидов между Венерой и Марсом.

Никита Водопол

Народный праздник «Никита Водопол» отмечается 16 апреля (по старому стилю - 3 апреля). В православной церкви в этот день почитают святого Никиту Исповедника. Другие названия праздника: «Никита Ледолом», «День Никиты», «День Водяного», «Угощение Водяного», «Праздник рыболовов». Водополом день прозвали в связи с началом ледохода и открытием рыбацкого промыслового сезона. Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной.

Также сегодня, 16 апреля, отмечают такие праздники:

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- Всемирный день голоса (World Voice Day)

- День памяти преподобного Никиты Исповедника

- День мира в Чеченской Республике

- День работника полиции Армении

- День коричного ветра

- День пижамы на работе (National Wear Your Pajamas To Work Day) в США

- День грибов (Day of the Mushroom) в США

- День библиотекаря (National Librarian Day) в США

- День яиц «Бенедикт» (National Eggs Benedict Day) в США

- День памяти жертв холокоста в Венгрии

- День Конституции (День юриста) в Болгарии

- День памяти жертв газовой атаки в Ираке

Сегодня именины празднуют: Антиох, Феодосия, Никита, Марин, Вифоний, Галик, Дей, Елпидифор, Иллирик, Нектарий.

Что происходило 16 апреля в прошлые годы

73 - Римляне захватили иудейскую крепость Масада. Восстание в Иудее подавлено.

1346 - Стефан Душан провозгласил основание Сербской империи

1705 - Английская королева посвятила Исаака Ньютона в рыцари.

1871 - в Германии вступила в силу новая конституцияБерлин стал столицей Германской империи

1912 - англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш самолетом

1922 - Подписан Рапальський договор о восстановлении дипломатических отношений между Германией и СССР.

1945 - СССР начал окончательное, но плохо продуманное наступление на Берлин, во время которого погибло более 2,5 млн красноармейцев.

1947 - Бернард Барух ввел термин «Холодная война» для обозначения отношений между СССР и США.

2000 - На референдуме большинство жителей Украины поддержало идею сокращения Верховной Рады, лишения депутатов неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.

2003 - Подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 апреля. Какие праздники будут завтра?

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