Какой сегодня праздник 16 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020
© pixabay.com
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Великий (Чистый) четверг у православных христиан
На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.
Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.
С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.
День Чарли Чаплина
Мальчику, который родился 16 апреля 1889 года, было начертано стать, пожалуй, самым известным комиком немого кино и первым в мире актером, фотография которого украсила обложку влиятельного журнала Time 6 июля 1925 года. На счету Чарльза Спенсера Чаплина 82 фильма. Его популярности нет границ до сих пор. Существует даже астероид, названный в честь Чарли Чаплина - 3626 Чаплин, который находится в поясе астероидов между Венерой и Марсом.
Никита Водопол
Народный праздник «Никита Водопол» отмечается 16 апреля (по старому стилю - 3 апреля). В православной церкви в этот день почитают святого Никиту Исповедника. Другие названия праздника: «Никита Ледолом», «День Никиты», «День Водяного», «Угощение Водяного», «Праздник рыболовов». Водополом день прозвали в связи с началом ледохода и открытием рыбацкого промыслового сезона. Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной.
Также сегодня, 16 апреля, отмечают такие праздники:
Читайте: В Севастополе проведут офицерский бал в режиме онлайн
- Всемирный день голоса (World Voice Day)
- День памяти преподобного Никиты Исповедника
- День мира в Чеченской Республике
- День работника полиции Армении
- День коричного ветра
- День пижамы на работе (National Wear Your Pajamas To Work Day) в США
- День грибов (Day of the Mushroom) в США
- День библиотекаря (National Librarian Day) в США
- День яиц «Бенедикт» (National Eggs Benedict Day) в США
- День памяти жертв холокоста в Венгрии
- День Конституции (День юриста) в Болгарии
- День памяти жертв газовой атаки в Ираке
Сегодня именины празднуют: Антиох, Феодосия, Никита, Марин, Вифоний, Галик, Дей, Елпидифор, Иллирик, Нектарий.
Что происходило 16 апреля в прошлые годы
73 - Римляне захватили иудейскую крепость Масада. Восстание в Иудее подавлено.
1346 - Стефан Душан провозгласил основание Сербской империи
1705 - Английская королева посвятила Исаака Ньютона в рыцари.
1871 - в Германии вступила в силу новая конституцияБерлин стал столицей Германской империи
1912 - англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш самолетом
1922 - Подписан Рапальський договор о восстановлении дипломатических отношений между Германией и СССР.
1945 - СССР начал окончательное, но плохо продуманное наступление на Берлин, во время которого погибло более 2,5 млн красноармейцев.
1947 - Бернард Барух ввел термин «Холодная война» для обозначения отношений между СССР и США.
2000 - На референдуме большинство жителей Украины поддержало идею сокращения Верховной Рады, лишения депутатов неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.
2003 - Подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 апреля. Какие праздники будут завтра?
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Какой сегодня праздник 15 апреля. Сегодня, 15 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вторник, 14 апреля 2020: В Севастополе проведут офицерский бал в режиме онлайн. В Севастополе из-за угрозы распространения коронавируса решили провести офицерский бал в режиме онлайн 15 апреля.
Вторник, 14 апреля 2020: Какой сегодня праздник 14 апреля. Сегодня, 14 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Понедельник, 13 апреля 2020: Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой. Благочинный Севастопольского округа (УПЦ МП) протоиерей Сергий Халюта 12 апреля облетел на самолете Севастополь с иконой Божией Матери «Всех скорбящих радость» и вознес молитвы об избавлении севастопольцев от эпидемии коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/kakoi-segodnya-prazdnik-16-aprelya-130351/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
08:28 В Севастополе ветерана войны обманули на полмиллиона рублей
08:17 Адвокат дал советы как выйти из дома в Крыму и не получить штраф
07:19 Украина предлагает Крыму помощь в борьбе с коронавирусом
07:07 Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 апреля
15 апреля Назван первый симптом коронавируса
15 апреля В Севастополь пытаются пробраться горными тропами
15 апреля Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины
15 апреля Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории