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Коронавирус в Крыму

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Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

Четверг
16 апреля 2020
20:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

© www.metronews.ru

Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом.

К такому выводу пришли ученые из трех итальянских университетов – Великой Греции, Миланского и католического – Святого Сердца, сообщили «Известия». 

«Респираторный собачий коронавирус и SARS-Cov-2 имеют схожие черты в своем строении. На основе этого факта исследователи предположили, что контакт с собачьим вирусом может обеспечить частичную иммунизацию, которая защитит людей от SARS-CoV-2», – пишет издание.

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Российские эксперты с данным выводом итальянских исследователей согласились.

Кроме того, эксперты предположили, что часть людей могли уже наработать антитела к собачьему вирусу и стать устойчивыми к SARS-Cov-2.

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