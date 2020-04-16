Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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К такому выводу пришли ученые из трех итальянских университетов – Великой Греции, Миланского и католического – Святого Сердца, сообщили «Известия».
«Респираторный собачий коронавирус и SARS-Cov-2 имеют схожие черты в своем строении. На основе этого факта исследователи предположили, что контакт с собачьим вирусом может обеспечить частичную иммунизацию, которая защитит людей от SARS-CoV-2», – пишет издание.
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Российские эксперты с данным выводом итальянских исследователей согласились.
Кроме того, эксперты предположили, что часть людей могли уже наработать антитела к собачьему вирусу и стать устойчивыми к SARS-Cov-2.
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