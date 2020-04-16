Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Материалы будут отравляться для рассмотрения по месту их жительства, сообщил сегодня председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
«Сотрудниками полиции крымского линейного управления МВД России на транспорте с сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в городе Москва, Московской области, городе Санкт-Петербург и иных регионах Российской Федерации, которые прибывают в Республику Крым авиационным и железнодорожным транспортом без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории Республики Крым, на территории международного аэропорта Симферополь и железнодорожного вокзала будут составлены материалы за нарушение режима самоизоляции по части статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», – сообщил Гоцанюк.
Санкция статьи предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
«Они (протоколы) будут направлены по месту жительства для привлечения к административной ответственности в тех субъектах, откуда они прибыли. Материалы будут направлены в территориальные органы полиции по месту жительства», – резюмировал Гоцанюк.
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Всего в Крыму зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19, из них 14 выписаны из больниц с выздоровлением.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 15 апреля за нарушение ограничений сотрудники полиции применяют наказание в виде административных штрафов.
Глава Крыма ввел дополнительные выплаты и льготы для граждан. Аксенов также заявил, что для поддержки курортной сферы республики летом в санатории планируется направить на отдых до 500 тысяч льготников. Кроме того, стало известно, что наиболее пострадавшие из-за коронавируса предприятия получат прямую финансовую помощь из бюджета.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля. Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.
Вторник, 14 апреля 2020: Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока. Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Вторник, 14 апреля 2020: За сутки в Крым въехало 1733 автомобиля. Трафик на Крымском мосту держится примерно на одном уровне, заметных заторов нет.
Понедельник, 13 апреля 2020: В Севастополе ужесточат правила въезда в город. В Севастополе к подписанию готовится указ, который обеспечит «более предметный контроль» за «границей» города.
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