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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

ГБР Украины направило в суд дело о госизмене экс-прокурора из Крыма

Четверг
16 апреля 2020
12:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительное заключение по делу о государственной измене в отношении бывшего прокурора из Автономной Республии Крым.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что «после аннексии Крыма обвиняемый по собственному желанию поступил на службу в российскую прокуратуру».

«Прокурор в качестве стороны обвинения принимал участие в судебных заседаниях относительно проукраинских настроенных граждан. Такими действиями он нарушал права граждан на свободу и личную неприкосновенность и справедливый суд. При его непосредственном содействии, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который активно выступал против оккупации полуострова, незаконно лишили свободы на срок более 9 месяцев», – говорится в сообщении.

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В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такого, отмечают в Государственном бюро расследований.

При этом имя экс-прокурора не уточняется.

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