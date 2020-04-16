ГБР Украины направило в суд дело о госизмене экс-прокурора из Крыма

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Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что «после аннексии Крыма обвиняемый по собственному желанию поступил на службу в российскую прокуратуру».
«Прокурор в качестве стороны обвинения принимал участие в судебных заседаниях относительно проукраинских настроенных граждан. Такими действиями он нарушал права граждан на свободу и личную неприкосновенность и справедливый суд. При его непосредственном содействии, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который активно выступал против оккупации полуострова, незаконно лишили свободы на срок более 9 месяцев», – говорится в сообщении.
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В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такого, отмечают в Государственном бюро расследований.
При этом имя экс-прокурора не уточняется.
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