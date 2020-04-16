Эксперт пояснила, как изоляция крымчан повлияла на активность клещей

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Рост числа крымчан, пострадавших от укусов клещей, связан с тем, что в связи с введенными ограничениями по коронавирусу люди стремятся выехать из города на дачи и в лес на отдых.

Об этом рассказала главный внештатный детский инфекционист республики Людмила Прокудина в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ранее в крымском управлении Роспотребнадзора сообщили, что по состоянию на начало апреля количество крымчан, пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года в Крыму зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

«С учетом нашей эпидемиологической обстановки люди стараются по возможности уехать из города - на дачи или в лес - и риск быть укушенным клещом очень высок. Плюс у нас очень теплая весна, и активность клещей из-за этого повышается», – отметила специалист.

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По словам Прокудиной, при укусе клеща риск заражения боррелиозом или энцефалитом очень высок. Если симптомы клещевого энцефалита проявляются через несколько дней после укуса, то при боррелиозе развитие болезни может протекать постепенно, до трех-четырех месяцев. Если сразу не провести профилактическое лечение, болезнь Лайма принимает хроническое течение с тяжелыми поражениями сердечно-сосудистой и нервной системы.

Специалист отметила, что в случае обнаружения клеща необходимо его удалить (либо обратиться за соответствующей помощью в медицинское учреждение), а затем сдать насекомое в заборный пункт Роспотребнадзора для проверки на зараженность возбудителями клещевых инфекций.

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