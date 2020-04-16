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Власть -> Развитие Крыма

Детский парк в Севастополе пообещали капитально отремонтировать до декабря

Четверг
16 апреля 2020
12:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Детский парк имени Марии Байды, расположенный в центральной части Севастополя, капитально отремонтируют до 30 ноября этого года.

На это рассчитывают власти города, которые сейчас ищут подрядчика, которому готовы заплатить за успешную работу 102,22 миллиона рублей, узнали СМИ на официально сайте госзакупок России. Приведение в порядок этого общественного пространства финансирует правительство Москвы.

Капремонт проведут на площади 16 700 квадратных метров. Заменят покрытие пешеходной части, проведут озеленение и строительные работы на месте фонтана.

«В настоящее время территория сквера неблагоустроенна. Плиточное покрытие пришло в негодность и нуждается в ремонте. Зеленые насаждения находятся в относительно удовлетворительном состоянии», — так коротко описали обстановку в детском парке проектировщики из фирмы «Инжсервис».

В ходе работ уложат новую вибропрессованную плитку, устроят газоны и посадят новые деревья и кусты, установят новые малые архитектурные формы, создадут детские игровые площадки с аттракционами, установят автономный туалетный модуль.

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Озеленять территорию проектировщики предложили лавровишней лекарственной (1 штука), псевдоакацией (6), каштаном конским (1), сливой растопыренной (2), кленом остролистным (4), софорой японской (12), жимолостью душистой (3), самшитом вечнозеленым (1), платаном западным (2), вишней обыкновенной (1), шелковицей белой (1), кленом японским краснолистным (9), сиренью венгерской (9), сумахом (5), багряником европейским (10), бересклетом (9), кельрейтерией метельчатой (2), гибискусом сирийским (1), розой кустовой Artemis (174), лавровишней (438), чубушником (9), скульптурно остриженным самшитом высотой до 2,5 метра (6).

О том, что детский парк имени Марии Байды капитально отремонтируют, власти Севастополя объявили еще в марте 2018 года.

Тэги: обещания

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