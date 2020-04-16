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Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон

Четверг
16 апреля 2020
19:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон

© Pixabay

В Крыму в скором времени возможно возобновление работы объектов санаторно-курортной сферы, если на полуострове улучшится эпидобстановка.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Если наш режим самоизоляции даст эффект, то попробуем за счет внутренней загрузки запустить работу курортной сферы. Но это только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. Если мы внутри ситуацию полностью локализуем, купируем и будет риск получить только завозные случаи, то будет возможность открыть наши отели и здравницы, за бюджетный счет поддержать инвалидов, ветеранов, малообеспеченные семьи. Но это при том, если у нас не будет новых случаев заражения», - сказал Аксенов.

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Он также подчеркнул, что «скорость запуска экономики зависит только от нас самих».

По последним данным, на полуострове выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Из них 37 человек находятся на территории Республики Крым, восемь - в Севастополе. Как сообщалось ранее, с 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии начали привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции, соответствующие изменения в Закон РК «Об административных правонарушениях» принял Госсовет республики.

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