Адвокат дал советы как выйти из дома в Крыму и не получить штраф

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Украина предлагает Крыму помощь в борьбе с коронавирусом Назван первый симптом коронавируса В Севастополь пытаются пробраться горными тропами Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих

© ruinformer.com

Указ главы Крыма об ужесточении режима ограничений по коронавирусу не может предусмотреть всех жизненных ситуаций, которые могут возникнуть у крымчан.

Если остановленный правоохранителем гражданин сможет грамотного обосновать свое пребывание вне дома, то, вероятнее всего, не будет оштрафован.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал адвокат Артем Пепа.

«Указ главы республики об ужесточении режима ограничений по коронавирусу с одной стороны содержит перечень оснований, по которым можно покидать дом. Но он не может предусмотреть всех жизненных ситуаций, которые могут возникнуть у крымчан. Бывают случаи, когда в аптеке рядом с домом нет лекарств, которые необходимы. Важно сохранять чеки на приобретенный товар, листы назначения», - советует эксперт.

Она также отметил, что многие крымчане боятся посещать крупные супермаркеты, которые находятся вдалеке от дома.

«Если супермаркет работает, его деятельность не приостановлена, то гражданин имеет право поехать в него из любой точки города. Если правоохранитель просит пояснения, почему вам необходимо туда поехать, вам необходимо обосновать свое намерение», - поясняет юрист.

Пепа напомнил, что при выходе из дома необходимо в обязательном порядке при себе иметь паспорт или водительское удостоверение. Если человек проживает не по месту прописки, то ему при выходе из дома желательно брать с собой копию договора аренды и при необходимости предоставить контактные данные арендодателя. В случае отсутствия такого договора, остановленный правоохранителем гражданин должен указать контактные данные человека, у которого он проживает.

Читайте: Как в Севастополе штрафуют нарушителей самоизоляции

«Носите с собой максимальное количество документов. При посещении отделений банков берите чеки из банкоматов. Если вы доставляете к месту работу супругу, то при себе необходимо иметь справку с места работы жены, копию свидетельства о браке или другие документы, которые могут подтвердить степень родства», - говорит правозащитник.

Он напомнил, что согласно новым правилам штраф за незаконное перемещение по Крыму составляет 4-5 тыс. рублей, однако МВД по республике будут составлять протоколы и по статье 20.6.1 КоАП РФ, где предусмотрены штрафы от 1 до 30 тыс. рублей для физических лиц. Обжаловать решение по административному нарушению можно в течение десяти дней. Для этого необходимо обращаться в суд, добавил Пепа.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Севастополь пытаются пробраться горными тропами. Часть контрольно-пропускных пунктов в Севастополе были перемещены, чтобы не допустить проезда в город по грунтовым дорогам.

Вчера : Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил членам правительства разработать более жесткие меры наказания для приезжих из других субъектов, которые не соблюдали режим принудительной самоизоляции и не сообщили о своем статусе.

Вчера : В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука. Пожилая жительница села Орловское позвонила участковому Александру Шишкину и сообщила, что внук угрожает ей физической расправой.

Вчера : Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции. С 14:00 по всей территории Крыма начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.