«Выстрелила в голову»: в Крыму будут судить отца шестилетней девочки

Прокуратура Центрального района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло иные тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемый, являясь на основании разрешения владельцем пистолета марки «Оса», относящегося к огнестрельному оружию ограниченного поражения, в нарушение правил хранения огнестрельного оружия, установленных Федеральным законом «Об оружии», оставил пистолет в вещевом ящике приборной панели принадлежащего ему автомобиля.

Малолетняя дочь обвиняемого, воспользовавшись свободным доступом, взяла принадлежащий ему травматический пистолет и произвела выстрел себе в голову, причинив себе очаговую травму, которая согласно заключению экспертизы расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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