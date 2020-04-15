«Выстрелила в голову»: в Крыму будут судить отца шестилетней девочки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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15 апреля 2020
По версии следствия, обвиняемый, являясь на основании разрешения владельцем пистолета марки «Оса», относящегося к огнестрельному оружию ограниченного поражения, в нарушение правил хранения огнестрельного оружия, установленных Федеральным законом «Об оружии», оставил пистолет в вещевом ящике приборной панели принадлежащего ему автомобиля.
Малолетняя дочь обвиняемого, воспользовавшись свободным доступом, взяла принадлежащий ему травматический пистолет и произвела выстрел себе в голову, причинив себе очаговую травму, которая согласно заключению экспертизы расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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