Во время самоизоляции Севастополь утопает в «домашних» отходах

В период введенного режима всеобщей самоизоляции в Севастополе существенно возрос объем «домашнего» мусора.

Об этом на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» сообщили представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Благоустройство города Севастополь».

«На сегодняшний день население придерживается режима самоизоляции, из-за чего в жилом секторе сейчас образуется гораздо больше мусора, чем обычно, а в офисах и на предприятиях его практически нет», — отметили в компании.

Изменения в режиме работы, по словам представителей «БГС», сотрудники ощутили с первых дней карантина. Сложность обусловлена тем, что спецтехника далеко не всегда может подъехать к контейнерной площадке из-за припаркованных во дворах автомобилей, которые принадлежат самоизолировавшимся гражданам.

На обострившуюся проблему вывоза ТКО в Севастополе СМИ обратили внимание еще неделю назад. В социальных сетях тогда стали появляться фотографии переполненных контейнеров и жалобы на работу коммунальщиков. Среди проблемных районов назывались улицы Маринеско, Молодых Строителей и Хрусталева.

Читайте: Крымчане уничтожили высаженные в рамках акции «Сад памяти» деревья сразу в нескольких городах

В ООО «БГС» журналистов тогда заверили, что графики вывоза отходов не изменились, и ситуацию с отходами в городе оценили как стабильную. Однако признали, что определенные проблемы все же появились и связаны они с разными внешними факторами. В том числе и с запаркованными дворами многоквартирных домов.

«Замечания по вывозу мусора есть всегда. Всегда бывают где-то переполнены контейнеры, какие-то сбои, но в целом, если говорить о том, изменилась ли ситуация в связи с тем, что люди сидят дома? Ситуация в худшую сторону точно не изменилась!» — говорил на прошлой неделе вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

По его словам, в городе нет мест, в которых бы наблюдалась большое скопление отходов, — такая ситуация может складываться только перед самым приездом коммунальщиков.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму расторгнут договор с управляющей компанией, не проводящей дезобработку подъездов. Управляющая компания ООО «Югжилсервис 2» не проводит дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в Раздольненском и Бахчисарайском районах. Главам администраций рекомендуют расторгнуть договор.

Вчера : Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения. Ротонда на набережной Алушты, которая считается визитной карточкой города, после зимних штормов оказалась под угрозой разрушения.

Вчера : Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму. Коронавирус на время вытеснил из сознания крымчан традиционные проблемы региона.

Вчера : В Севастополе глухонемым дворникам задолжали более двух млн рублей. Главное следственное управление СК РФ проводит проверку по факту невыплаты зарплаты дворникам с ограниченными возможностями слуха и речи в Севастополе.