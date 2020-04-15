Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.
«У нас практически все случаи (COVID-19) – это привозные. Поэтому здесь я за то, чтобы самые жесткие меры были в отношении нарушителей, – сказал Сергей Аксенов. – Сегодня до 14:00 жду предложения по прибывшим в Республику Крым из других субъектов Российской Федерации, которые должны были усесться на режим самоизоляции и сообщить. Чтобы были максимальные административные штрафы в данном случае».
Вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская заявила о рекордно низком проценте сознательных визитеров.
Она уточнила, что прибывшим из других субъектов гражданам местный минздрав роздал более пяти тысяч памяток о необходимости соблюдать двухнедельную изоляцию и позвонить по указанному номеру телефона.
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«К сожалению, из пяти тысяч граждан, позвонили только 20 граждан, которые въехали на территорию Республики Крым. Это говорит о безответственном отношении тех, кто приезжает», – резюмировала Романовская.
Ранее в указ главы республики о введении режима повышенной готовности были внесены изменения, согласно которым, все граждане, прибывающие в Крым из других регионов страны, обязаны обеспечить полную двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправиться в обсерватор.
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