Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил членам правительства разработать более жесткие меры наказания для приезжих из других субъектов, которые не соблюдали режим принудительной самоизоляции и не сообщили о своем статусе.

Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

«У нас практически все случаи (COVID-19) – это привозные. Поэтому здесь я за то, чтобы самые жесткие меры были в отношении нарушителей, – сказал Сергей Аксенов. – Сегодня до 14:00 жду предложения по прибывшим в Республику Крым из других субъектов Российской Федерации, которые должны были усесться на режим самоизоляции и сообщить. Чтобы были максимальные административные штрафы в данном случае».

Вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская заявила о рекордно низком проценте сознательных визитеров.

Она уточнила, что прибывшим из других субъектов гражданам местный минздрав роздал более пяти тысяч памяток о необходимости соблюдать двухнедельную изоляцию и позвонить по указанному номеру телефона.

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«К сожалению, из пяти тысяч граждан, позвонили только 20 граждан, которые въехали на территорию Республики Крым. Это говорит о безответственном отношении тех, кто приезжает», – резюмировала Романовская.

Ранее в указ главы республики о введении режима повышенной готовности были внесены изменения, согласно которым, все граждане, прибывающие в Крым из других регионов страны, обязаны обеспечить полную двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправиться в обсерватор.

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