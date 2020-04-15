В Ялте на полной скорости столкнулись два автомобиля

В южной столице Крыма произошло ДТП с участием автомобилей Skoda и Chery Tiggo, сообщают очевидцы в соцсети.

Виновник происшествия на данный момент не установлен.

— Постоянно в этом месте те, кто едут снизу, путают дорогу с взлетной полосой, — отметили в комментариях, что на этом участке дороги аварии – не редкость.

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