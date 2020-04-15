В Ялте на полной скорости столкнулись два автомобиля

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Виновник происшествия на данный момент не установлен.
— Постоянно в этом месте те, кто едут снизу, путают дорогу с взлетной полосой, — отметили в комментариях, что на этом участке дороги аварии – не редкость.
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Новости Крыма сообщали ранее:
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Сегодня: В Крыму спасли упавшего в инженерный колодец дикого кабана. Сотрудники МЧС Крыма спасли дикого кабана, который провалился в инженерный колодец в районе поселка Ореанда (городской округ Ялта).
Сегодня: В Крыму ребенка убило упавшим с тумбочки телевизором. В Черноморском погиб четырехлетний ребенок.
Сегодня: Уснувший водитель микроавтобуса снес электроопоры и перевернулся под Симферополем. На участке «Мирное-Дубки» симферопольской объездной дороги водитель «спринтера» Mercedes-Benz уснул за рулем и въехал в несколько бетонных электроопор.
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