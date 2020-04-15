В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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15 апреля 2020
Они дают право передвигаться по городу на работу тем, кто трудится на предприятиях, занимающихся жизнеобеспечением города.
Начальник главного управления информатизации и связи г. Севастополь Александра Осипова отметила, что электронные пропуска ввели, чтобы максимально сократить контакты между людьми.
«За бумажными пропусками людям приходилось ходить, что не отвечало задаче максимально уменьшить количество контактов», - пояснила она.
Подать заявку можно на портале правительства Севастополя через специальный сервис. Далее специалисты разных ведомств изучают все документы и принимают решение о выдаче пропуска или об отказе.
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При этом бумажные пропуска, которых было выдано около 90 тысяч штук, продолжают действовать.
Как сообщалось ранее, режим самоизоляции в Севастополе действует как минимум, до 19 апреля. Первых нарушителей этого режима, которые оказались на улице без уважительной причины и без пропуска, начнут судить на этой неделе.
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