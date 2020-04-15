В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополь пытаются пробраться горными тропами Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции

В Севастополе за двое суток поступило три тысячи заявок на оформление электронного пропуска, выдано было две тысячи пропусков в виде QR-кодов.

Они дают право передвигаться по городу на работу тем, кто трудится на предприятиях, занимающихся жизнеобеспечением города.

Начальник главного управления информатизации и связи г. Севастополь Александра Осипова отметила, что электронные пропуска ввели, чтобы максимально сократить контакты между людьми.

«За бумажными пропусками людям приходилось ходить, что не отвечало задаче максимально уменьшить количество контактов», - пояснила она.

Подать заявку можно на портале правительства Севастополя через специальный сервис. Далее специалисты разных ведомств изучают все документы и принимают решение о выдаче пропуска или об отказе.

Читайте: Экс-премьер РФ дал прогноз по поводу возвращения Крыма Украине

При этом бумажные пропуска, которых было выдано около 90 тысяч штук, продолжают действовать.

Как сообщалось ранее, режим самоизоляции в Севастополе действует как минимум, до 19 апреля. Первых нарушителей этого режима, которые оказались на улице без уважительной причины и без пропуска, начнут судить на этой неделе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины. Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Сегодня : Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории. Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская выдвинула предположение, что коронавирус может быть создан в какой-нибудь лаборатории.

Сегодня : В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней. На сегодня ажиотажа или проблем с продуктами питания в Республике Крым нет.

Сегодня : Аксенову каждое утро делают тест на коронавирус. Предусмотреть все возможные контакты невозможно, фактор случайности остается.