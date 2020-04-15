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В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома

Среда
15 апреля 2020
19:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


В Севастополе за двое суток поступило три тысячи заявок на оформление электронного пропуска, выдано было две тысячи пропусков в виде QR-кодов.

Они дают право передвигаться по городу на работу тем, кто трудится на предприятиях, занимающихся жизнеобеспечением города.

Начальник главного управления информатизации и связи г. Севастополь Александра Осипова отметила, что электронные пропуска ввели, чтобы максимально сократить контакты между людьми.

«За бумажными пропусками людям приходилось ходить, что не отвечало задаче максимально уменьшить количество контактов», - пояснила она.

Подать заявку можно на портале правительства Севастополя через специальный сервис. Далее специалисты разных ведомств изучают все документы и принимают решение о выдаче пропуска или об отказе.

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При этом бумажные пропуска, которых было выдано около 90 тысяч штук, продолжают действовать.

Как сообщалось ранее, режим самоизоляции в Севастополе действует как минимум, до 19 апреля. Первых нарушителей этого режима, которые оказались на улице без уважительной причины и без пропуска, начнут судить на этой неделе.

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