В Севастополе внучка украла с карты бабушки 126 тысяч рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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15 апреля 2020
Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть обратилась 81-летняя жительница города.
Она сообщила, что у нее с пенсионной банковской карты были похищены 126 тысяч рублей. По горячим следам полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя внучка пострадавшей.
«Установлено, что девушка, навещая бабушку дома, незаметно похитила ее пенсионную банковскую карту, затем обналичила деньги в ближайшем банкомате. Заявительница, обнаружив пропажу, сразу же заявила в полицию», – говорится в сообщении.
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Злоумышленница призналась в содеянном. Ее незаконные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в банкомате.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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