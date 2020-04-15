В Севастополе внучка украла с карты бабушки 126 тысяч рублей

Полицейские в Севастополе задержали местную жительницу, которая похитила с банковской карты своей бабушки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть обратилась 81-летняя жительница города.

Она сообщила, что у нее с пенсионной банковской карты были похищены 126 тысяч рублей. По горячим следам полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя внучка пострадавшей.

«Установлено, что девушка, навещая бабушку дома, незаметно похитила ее пенсионную банковскую карту, затем обналичила деньги в ближайшем банкомате. Заявительница, обнаружив пропажу, сразу же заявила в полицию», – говорится в сообщении.

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Злоумышленница призналась в содеянном. Ее незаконные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в банкомате.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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