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В Севастополь пытаются пробраться горными тропами

Среда
15 апреля 2020
22:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Апрель 2020
15 апреля 2020


В Севастополь пытаются пробраться горными тропами

© Крым.реалии

Часть контрольно-пропускных пунктов в Севастополе были перемещены, чтобы не допустить проезда в город по грунтовым дорогам.

Сейчас пункты установлены в местах, исключающих возможность их объезда, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Пункты санитарного контроля установлены у мыса Сарыч, аналогичная ситуация и со стороны Качи. Таким образом, контролируется путь объезда с Углового в сторону мыса Лукулл», — уточнили в пресс-службе.

О том, что в Севастополь по окольным дорогам, в обход блокпостов пытаются попасть люди, ранее сообщали «Вести Севастополь». Накануне по этой причине одна из пяти контрольно-пропускных точек, расположенных «на границе» Севастополя, переехала от села Гончарного дальше — в сторону мыса Сарыч.

«Многие его [пост] объезжали через другие деревни, люди приходили, жаловались, что им не дают покоя, да еще и пыль, шум», — рассказал журналистам дежурный Виктор Богатырев.

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Теперь действия «лазутчиков» пресечены, контролировать въезд в город и из него продолжают сотрудники ГИБДД, Росгвардии и добровольцы из народного ополчения. Работу на постах продолжают и медики.Читайте также: В общественном транспорте Севастополя начались проверки пропусков

Отметим, ранее в Севастополе ужесточили контроль въезжающих граждан. По словам врио губернатора города Михаила Развожаева, въезд в Севастополь и выезд из него с сегодняшнего дня будет осуществляться только по рабочим пропускам.

«К сожалению, рост числа заболевших коронавирусом — это последствия безалаберности и разгильдяйского отношения и к своим родственникам, и к городу, и к горожанам», — подчеркнул глава города.

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