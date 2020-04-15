В Севастополь пытаются пробраться горными тропами

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции
Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020
© Крым.реалии
Сейчас пункты установлены в местах, исключающих возможность их объезда, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
«Пункты санитарного контроля установлены у мыса Сарыч, аналогичная ситуация и со стороны Качи. Таким образом, контролируется путь объезда с Углового в сторону мыса Лукулл», — уточнили в пресс-службе.
О том, что в Севастополь по окольным дорогам, в обход блокпостов пытаются попасть люди, ранее сообщали «Вести Севастополь». Накануне по этой причине одна из пяти контрольно-пропускных точек, расположенных «на границе» Севастополя, переехала от села Гончарного дальше — в сторону мыса Сарыч.
«Многие его [пост] объезжали через другие деревни, люди приходили, жаловались, что им не дают покоя, да еще и пыль, шум», — рассказал журналистам дежурный Виктор Богатырев.
Читайте: Появились мошенники, требующие по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции
Теперь действия «лазутчиков» пресечены, контролировать въезд в город и из него продолжают сотрудники ГИБДД, Росгвардии и добровольцы из народного ополчения. Работу на постах продолжают и медики.Читайте также: В общественном транспорте Севастополя начались проверки пропусков
Отметим, ранее в Севастополе ужесточили контроль въезжающих граждан. По словам врио губернатора города Михаила Развожаева, въезд в Севастополь и выезд из него с сегодняшнего дня будет осуществляться только по рабочим пропускам.
«К сожалению, рост числа заболевших коронавирусом — это последствия безалаберности и разгильдяйского отношения и к своим родственникам, и к городу, и к горожанам», — подчеркнул глава города.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил членам правительства разработать более жесткие меры наказания для приезжих из других субъектов, которые не соблюдали режим принудительной самоизоляции и не сообщили о своем статусе.
Сегодня: В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука. Пожилая жительница села Орловское позвонила участковому Александру Шишкину и сообщила, что внук угрожает ей физической расправой.
Сегодня: Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции. С 14:00 по всей территории Крыма начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Сегодня: В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков». Пресс-служба ФСБ сообщает, что «в Крыму задержаны агентов разведки Минобороны Украины, которые занимались подготовкой диверсий и терактов и вербовкой российских граждан на территории полуострова».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/15/v-sevastopol-pytajutsya-probratsya-gornymi-tropami-130347/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
22:03 В Севастополь пытаются пробраться горными тропами
21:57 Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины
20:47 Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории
20:00 Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих
19:55 В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука
19:47 В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома
18:00 В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней
17:36 Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции