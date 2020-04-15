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Власть -> Финансы и бизнес

В марте продуктовая корзина в Крыму стоила 4260 рублей

Среда
15 апреля 2020
10:45

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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15 апреля 2020


В марте продуктовая корзина в Крыму стоила 4260 рублей

© pixabay.com

Уровень инфляции в Республике Крым в марте 2020 года по сравнению с февралем зарегистрирован на одном уровне с близлежащими субъектами Южного федерального округа.

Об этом сообщила пресс-служба Минпромполитики РК.

Индекс потребительских цен в Республике Крым по группе «продовольственные товары» в марте составил 101,4%.  Об этом, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики, сообщил заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев. Он отметил, что в целом по Российской Федерации и в Краснодарском крае индекс потребительских цен составил 101%, по Южному федеральному округу и в Ростовской области – 101,1%, в г. Севастополь – 101,4%.

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— Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в республике в расчете на 1 человека на конец марта 2020 года составляла 4260,99 руб., что на 145,85 руб. и 48,61 руб. или 3,3% и 1,1% соответственно ниже, чем в г. Севастополь и Краснодарском крае, – проинформировал замминистра.

Он также сообщил, что по сравнению с показателями марта 2019 года стоимость минимального набора продуктов питания в Республике Крым снизилась на 0,6%, с 4288,18 до 4260,99 руб.

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