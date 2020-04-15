В Крыму водитель «осквернил» треногу

В Крыму полицейские задержали мужчину, который облил краской из баллончика передвижной комплекс видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в народе – тренога, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Полицейским поступил сигнал, что водитель автомобиля Skoda остановился возле одной из треног, полил ее краской и скрылся с места происшествия. Правда, и сам мужчина и его автомобиль попали в объектив камеры слежения. В результате сотрудники МВД сначала установили местонахождение автомобиля, а позже задержали и доставили в полицию самого нарушителя.

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В отношении мужчины составлен протокол об административно правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф или арест сроком до 15 суток.

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