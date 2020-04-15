В Крыму водитель «осквернил» треногу

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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15 апреля 2020
Полицейским поступил сигнал, что водитель автомобиля Skoda остановился возле одной из треног, полил ее краской и скрылся с места происшествия. Правда, и сам мужчина и его автомобиль попали в объектив камеры слежения. В результате сотрудники МВД сначала установили местонахождение автомобиля, а позже задержали и доставили в полицию самого нарушителя.
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В отношении мужчины составлен протокол об административно правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф или арест сроком до 15 суток.
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