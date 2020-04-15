В Крыму спасли упавшего в инженерный колодец дикого кабана

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Апрель 2020
15 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Информация о происшествии поступила в службу спасения днем во вторник. По прибытии к месту вызова спасатели выяснили, что животное находится в инженерном колодце глубиной в три метра.
На месте также находились сотрудники Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Предварительно усыпив животное, спасатели с помощью такелажного оборудования извлекли кабана из колодца, и передали представителям заповедника, чтобы те доставили животное в лес, и там выпустили.
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Работы были проведены с соблюдением всех мер безопасности для спасателей, животное не пострадало.
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