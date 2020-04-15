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Общество -> Погода в Крыму

В Крыму снова ожидаются ночные заморозки

Среда
15 апреля 2020
12:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


Ночью и утром 16 и 17 апреля в Республике Крым на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки.

Об этом сообщает МЧС России по Республике Крым со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ожидается, что температура воздуха упадет до -1… -4 градусов по Цельсию.

«В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», - предупреждают в МЧС.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля

В этот период спасатели просят не перегружать электросети, не отапливать помещения с помощью газовых плит, воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность и, по возможности, отказаться от поездок на собственном транспорте.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на среду 15 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 12, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 19, ближайшей ночью от 4 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Понедельник, 13 апреля 2020: Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и похолодание. Сильные дожди и резкое похолодание ожидаются в Крыму в середине недели.

Понедельник, 13 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 16, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 84 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

 

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