В Крыму снова ожидаются ночные заморозки

Ночью и утром 16 и 17 апреля в Республике Крым на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки.

Об этом сообщает МЧС России по Республике Крым со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ожидается, что температура воздуха упадет до -1… -4 градусов по Цельсию.

«В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», - предупреждают в МЧС.

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В этот период спасатели просят не перегружать электросети, не отапливать помещения с помощью газовых плит, воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность и, по возможности, отказаться от поездок на собственном транспорте.

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Понедельник, 13 апреля 2020 : Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и похолодание. Сильные дожди и резкое похолодание ожидаются в Крыму в середине недели.

Понедельник, 13 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 16, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 84 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.