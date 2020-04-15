В Крыму ребенка убило упавшим с тумбочки телевизором

В Черноморском погиб четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму. На ребенка с тумбочки упал телевизор.

По информации правоохранителей, 14 апреля поступил сигнал, что в медучреждении скончалась четырехлетняя девочка, доставленная туда с травмой головы. На место оперативно выехали следователи.

Как выяснилось, отец девочки ушел в магазин, мать находилась на работе, а за ребенком присматривала прабабушка, которая не может самостоятельно передвигаться. В период отсутствия дома отца на ребенка упала тумбочка со стоящим на ней телевизором.

Сейчас устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как ранее сообщалось, на полуострове направлено в суд дело в отношении жителя Симферополя, чья шестилетняя дочь выстрелила себе в голову из пистолета. По версии следствия девочка, находясь в припаркованном у магазина автомобиле, в отсутствие отца открыла бардачок, где находился травматический пистолет «Оса» и выстрелила себе в голову. Отец девочки обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, что повлекло тяжкие последствия.

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