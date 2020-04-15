В Крыму расторгнут договор с управляющей компанией, не проводящей дезобработку подъездов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
— В Советском районе не в полном объеме выполняются мероприятия. Например, в селах Пруды и Раздольненское. 8 многоквартирных домов обслуживает компания ООО «Югжилсервис 2», которая не проводит дезинфекцию. Также в Бахчисарайском районе.
Считаю, что в условиях режима повышенной готовности, надо рекомендовать администрациям районов расторгнуть договоры, объявить конкурс и назначить новую управляющую компанию, — сказал он.
Юрий Гоцанюк рассказал, что за сутки на линию центра оперативного реагирования поступило 16 жалоб на отсутствие дезинфекции в многоквартирных домах:
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обрабатывается только входная дверь, почтовые ящики и первый этаж. Администрациям уже дали поручение устранить нарушения.
Всего за сутки проверили 8 муниципальных образований – Кировский, Советский, Нижнегорский, Раздольненский, Черноморский, Сакский районы и города Саки, Симферополь. Без замечаний ведется дезинфекция в Раздольненском, Кировском, Нижнегорском и Черноморском районах – размещены графики работ. Запас дезсредств в указанных регионах от семи до 30 дней, с постоянным обновлением.
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