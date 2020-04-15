В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля

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Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.

Об этом сообщила пресс-служба «Крымавтотранса».

Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс» полностью ограничена до 30 апреля.

Данная мера реализована во исполнение Указа Главы Республики Крым (от 13 апреля 2020 года № 104-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У») в период действия в Крыму режима «Повышенной готовности», связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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Ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Работа транспорта осуществляется по режиму выходного дня с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по номеру телефона +79788357557.

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