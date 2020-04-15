В Крыму под наблюдением врачей остаются более двух тысяч человек

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В Крыму под наблюдением медиков сейчас из-за коронавиурса находится более двух тысяч крымчан.

Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

«Под медицинским наблюдением на текущий момент находятся 2365 человек, за сутки взято под наблюдение 57 человек, снято с наблюдения 383 человека. Под динамическим наблюдением на дому находятся 2142 человека, в стационаре – 61, за стуки поступило 14, выписано – трое. В обсерваторе в Евпатории 30 человек, в Армянске 134», - сообщил Игорь Чемоданов.

По его словам, особое внимание сейчас уделяется центральной городской больнице Армянска, которую вынуждено сделали обсерватором.

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«В Армянске ситуация стабильная, состояние двоих пациентов заслуживающих внимания, но это связано не с коронавирусом, а с их хронической патологией. Все тесты на коронавирус отрицательные», - подчеркнул Игорь Чемоданов.

Кроме того министр обозначил, что на следующей неделе в Крым должны доставить еще два боксированных автомобиля.

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