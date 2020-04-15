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В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней

Среда
15 апреля 2020
18:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


На сегодня ажиотажа или проблем с продуктами питания в Республике Крым нет.

Об этом рассказал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– На сегодня ажиотажа или проблем с продуктами питания – ценовой ситуацией или объемом рынка нет. Достаточно товаров у нас на складских помещениях. Запас большой – до 30 дней. И ценовая политика стабильна, – сказал Юрий Гоцанюк.

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