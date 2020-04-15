В Крыму новые случаи заражения коронавирусной инфекцией

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За сутки в Крыму зафиксирован еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Житель пгт Раздольное прибыл из Москвы и находился в режиме самоизоляции. Болезнь проявилась на пятый день. Круг контактов у него был минимальный.

Второй случай зафиксирован в Ялте. Заболела женщина, которая имела признаки ОРВИ. Она является жительницей Москвы. 24 марта один из членов семьи прибыл из столицы РФ. Первые признаки заболевания проявились в начале апреля. По результатом обследования COVID-19 подтвержден, она госпитализирована.

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По этому случае проводится эпидрасследование. Члены семьи отказались от обсервации, по ним решение будет принимать суд для отправки на принудительную изоляцию.

Всего по состоянию на 15 апреля в Крыму официально подтверждено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. С учетом Севастополя общее количество зараженных составляет 41 человек. 12 человек уже выздоровели.

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