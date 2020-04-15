В Крыму «накрыли» крупную сеть сбыта синтетических наркотиков

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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15 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
По информации ведомства, правоохранители задержали группу молодых людей, подозреваемых в создании устойчивого канала поставок в Крым и систематическом сбыте в крупном размере сразу нескольких видов запрещенных веществ, среди которых N-метилэфедрон, мефедрон и амфетамин.
Сообщается, что в одном из жилых кварталов Алушты злоумышленники арендовали квартиру и использовали ее в качестве перевалочной базы для хранения и расфасовки наркотиков. Полицейские провели в квартире обыск и изъяли запрещенные вещества. В этот же день в Гаспре правоохранители задержали мужчину, который перевозил в арендованном автомобиле очередную партию наркотиков.
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Полицейские выяснили, что организаторы «бизнеса» создали сеть размещения в тайниках пакетов с наркотиками для их последующего бесконтактного сбыта в Севастополе, Симферополе, Керчи, Ялте, Алуште и других городах. В общей сложности в разных местах хранения наркотиков сотрудники полиции изъяли несколько сотен свертков с порошкообразными веществами, общий вес которых превышает 110 граммов (несколько тысяч доз), что является крупным размером.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Приговора суда они будут дожидаться в следственном изоляторе. Разработка фигурантов дела продолжается.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 10 апреля 2020: Полицейские задержали в Бахчисарае иностранца-наркодилера. Полицейские задержали в Бахчисарае 18-летнего иностранца, который распространял наркотические средства посредством закладки тайников.
Четверг, 9 апреля 2020: Жителю Севастополя дали семь лет тюрьмы за нарколабораторию. Вынесен приговор суда жителю города Севастополя, обвиняемому в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Суббота, 4 апреля 2020: ФСБ пресекла деятельность наркосбытчиков в Керчи. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с пограничниками пресекли деятельность наркосбытчиков в Керчи.
Четверг, 2 апреля 2020: Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками. Полицейские задержали жителя Белогорского района, который обвиняется в торговле наркотиками.
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