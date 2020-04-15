В Крыму мужчина «получил» пулю в ногу за попытку зарезать полицейского

В Бахчисарайском районе полицейские были вынуждены применить табельное оружие, обороняясь от агрессивного мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

По сообщению силовиков, поздно ночью поступил сигнал, что на территорию столярного цеха в одном из сел района, залез неизвестный и угрожает сторожу ножом.

Прибывшие на место полицейские не единожды потребовали, чтобы мужчина бросил оружие и сдался, однако тот наоборот начал наступать на патрульных, угрожая ножом.

Полицейские предупредили, что применят табельное оружие, однако мужчина кинулся на них, вместо того, чтобы сдаться. В итоге силовики были вынуждены открыть огонь, в результате чего нападавший был ранен в ногу.

Читайте: В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах

После задержания его доставили в ближайшую больницу, где оказали медицинскую помощь. Там же выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полицейские установили, что задержанный не раз отбывал срок в местах лишения свободы за нанесение телесных повреждений.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции. С 14:00 по всей территории Крыма начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Сегодня : В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков». Пресс-служба ФСБ сообщает, что «в Крыму задержаны агентов разведки Минобороны Украины, которые занимались подготовкой диверсий и терактов и вербовкой российских граждан на территории полуострова».

Сегодня : Крымчан обещают не штрафовать в спорных ситуациях при нарушениях карантина. Все спорные ситуации, возникающие при выявлении нарушений режима самоизоляции в Крыму, будут трактоваться в пользу граждан.

Сегодня : «Выстрелила в голову»: в Крыму будут судить отца шестилетней девочки. Прокуратура Центрального района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло иные тяжкие последствия).