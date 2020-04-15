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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму мужчина «получил» пулю в ногу за попытку зарезать полицейского

Среда
15 апреля 2020
15:39

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


В Бахчисарайском районе полицейские были вынуждены применить табельное оружие, обороняясь от агрессивного мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

По сообщению силовиков, поздно ночью поступил сигнал, что на территорию столярного цеха в одном из сел района, залез неизвестный и угрожает сторожу ножом.

Прибывшие на место полицейские не единожды потребовали, чтобы мужчина бросил оружие и сдался, однако тот наоборот начал наступать на патрульных, угрожая ножом.

Полицейские предупредили, что применят табельное оружие, однако мужчина кинулся на них, вместо того, чтобы сдаться. В итоге силовики были вынуждены открыть огонь, в результате чего нападавший был ранен в ногу.

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После задержания его доставили в ближайшую больницу, где оказали медицинскую помощь. Там же выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полицейские установили, что задержанный не раз отбывал срок в местах лишения свободы за нанесение телесных повреждений.

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