В Крыму мужчина «получил» пулю в ногу за попытку зарезать полицейского

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Бахчисарай
Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.
По сообщению силовиков, поздно ночью поступил сигнал, что на территорию столярного цеха в одном из сел района, залез неизвестный и угрожает сторожу ножом.
Прибывшие на место полицейские не единожды потребовали, чтобы мужчина бросил оружие и сдался, однако тот наоборот начал наступать на патрульных, угрожая ножом.
Полицейские предупредили, что применят табельное оружие, однако мужчина кинулся на них, вместо того, чтобы сдаться. В итоге силовики были вынуждены открыть огонь, в результате чего нападавший был ранен в ногу.
Читайте: В Крыму увеличили количество нарядов полиции на улицах
После задержания его доставили в ближайшую больницу, где оказали медицинскую помощь. Там же выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, полицейские установили, что задержанный не раз отбывал срок в местах лишения свободы за нанесение телесных повреждений.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции. С 14:00 по всей территории Крыма начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Сегодня: В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков». Пресс-служба ФСБ сообщает, что «в Крыму задержаны агентов разведки Минобороны Украины, которые занимались подготовкой диверсий и терактов и вербовкой российских граждан на территории полуострова».
Сегодня: Крымчан обещают не штрафовать в спорных ситуациях при нарушениях карантина. Все спорные ситуации, возникающие при выявлении нарушений режима самоизоляции в Крыму, будут трактоваться в пользу граждан.
Сегодня: «Выстрелила в голову»: в Крыму будут судить отца шестилетней девочки. Прокуратура Центрального района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло иные тяжкие последствия).
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/15/v-krymu-muzhchina-poluchil-pulju-v-nogu-za-popytku-zarezat-politseiskogo-130315/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
18:00 В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней
17:36 Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции
17:27 «Август - под вопросом»: крымские отельеры готовятся к краху?
17:15 Морские тральщики ЧФ начали тактические учения
16:48 В Ялте ограбили топ-менеджера госкорпорации
16:39 В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля
16:22 В Ялте на полной скорости столкнулись два автомобиля
16:10 В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков»