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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука

Среда
15 апреля 2020
19:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Красноперекопск

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


Пожилая жительница села Орловское позвонила участковому Александру Шишкину и сообщила, что внук угрожает ей физической расправой.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейский, незамедлительно выехавший на место происшествия, оказался в доме пенсионерки вовремя: 30-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, набросился на пожилую женщину. Участковый тут же обезвредил злоумышленника.

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Протрезвев, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Статья предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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