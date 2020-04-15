В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука

Пожилая жительница села Орловское позвонила участковому Александру Шишкину и сообщила, что внук угрожает ей физической расправой.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейский, незамедлительно выехавший на место происшествия, оказался в доме пенсионерки вовремя: 30-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, набросился на пожилую женщину. Участковый тут же обезвредил злоумышленника.

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Протрезвев, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Статья предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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