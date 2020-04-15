В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Красноперекопск
Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейский, незамедлительно выехавший на место происшествия, оказался в доме пенсионерки вовремя: 30-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, набросился на пожилую женщину. Участковый тут же обезвредил злоумышленника.
Читайте: Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции
Протрезвев, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Статья предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополь пытаются пробраться горными тропами. Часть контрольно-пропускных пунктов в Севастополе были перемещены, чтобы не допустить проезда в город по грунтовым дорогам.
Сегодня: Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил членам правительства разработать более жесткие меры наказания для приезжих из других субъектов, которые не соблюдали режим принудительной самоизоляции и не сообщили о своем статусе.
Сегодня: Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции. С 14:00 по всей территории Крыма начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Сегодня: В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков». Пресс-служба ФСБ сообщает, что «в Крыму задержаны агентов разведки Минобороны Украины, которые занимались подготовкой диверсий и терактов и вербовкой российских граждан на территории полуострова».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/15/v-krasnoperekopske-uchastkovyi-uspel-spasti-71letnjuju-babushku-ot-pyanogo-vnuka-130328/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Севастополь пытаются пробраться горными тропами
22:03 В Севастополь пытаются пробраться горными тропами
21:57 Экс-премьер Крыма стал советником главы Офиса президента Украины
20:47 Поклонская считает, что коронавирус мог быть создан в лаборатории
20:00 Власти Крыма хотят ужесточить наказание для приезжих
19:55 В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука
19:47 В Севастополе выдали 2000 QR-кодов для выхода из дома
18:00 В Крыму обещают, что продуктов хватит на 30 дней
17:36 Появилось видео о том, как в Крыму штрафуют за нарушение самоизоляции