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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков»

Среда
15 апреля 2020
16:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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15 апреля 2020


В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков»

© Новости Крыма

Пресс-служба ФСБ сообщает, что «в Крыму задержаны агентов разведки Минобороны Украины, которые занимались подготовкой диверсий и терактов и вербовкой российских граждан на территории полуострова».

Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

«На территории республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, «работу украинских агентов в Крыму курировал полковник Олег Ахмедов – начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне».

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Как утверждают в ФСБ, «Ахмедов завербовал группу агентов, в состав которой входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы».

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

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Суды, прокуратура, полиция

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