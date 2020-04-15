В ФСБ заявили, что поймали в Крыму «готовивших теракты украинских разведчиков»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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15 апреля 2020
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Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.
«На территории республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, «работу украинских агентов в Крыму курировал полковник Олег Ахмедов – начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне».
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Как утверждают в ФСБ, «Ахмедов завербовал группу агентов, в состав которой входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы».
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.
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