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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Уснувший водитель микроавтобуса снес электроопоры и перевернулся под Симферополем

Среда
15 апреля 2020
09:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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15 апреля 2020


Уснувший водитель микроавтобуса снес электроопоры и перевернулся под Симферополем

© Крымское информационное агентство

На участке «Мирное-Дубки» симферопольской объездной дороги водитель «спринтера» Mercedes-Benz уснул за рулем и въехал в несколько бетонных электроопор.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В комментариях пользователи социальной сети утверждают, что водитель «родился в рубашке» — вышел из авто без единой царапины.

В результате ДТП весь район временно остался без электричества.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/15/usnuvshii-voditel-mikroavtobusa-snes-elektroopory-i-perevernulsya-pod-simferopolem-130311/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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