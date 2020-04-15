Уснувший водитель микроавтобуса снес электроопоры и перевернулся под Симферополем

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На участке «Мирное-Дубки» симферопольской объездной дороги водитель «спринтера» Mercedes-Benz уснул за рулем и въехал в несколько бетонных электроопор.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В комментариях пользователи социальной сети утверждают, что водитель «родился в рубашке» — вышел из авто без единой царапины.

В результате ДТП весь район временно остался без электричества.

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