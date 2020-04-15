Уснувший водитель микроавтобуса снес электроопоры и перевернулся под Симферополем

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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15 апреля 2020
© Крымское информационное агентство
Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
В комментариях пользователи социальной сети утверждают, что водитель «родился в рубашке» — вышел из авто без единой царапины.
В результате ДТП весь район временно остался без электричества.
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