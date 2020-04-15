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Коронавирус в Крыму

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Составлен рейтинг мест, где можно заразиться коронавирусом

Среда
15 апреля 2020
06:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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15 апреля 2020


Составлен рейтинг мест, где можно заразиться коронавирусом

© pixabay.com

Составлен список потенциально опасных мест, в которых можно заразиться коронавирусной инфекцией.

Его озвучил врач высшей категории Владимир Зайцев, отмечает НСН.

По словам специалиста, к таким местам относятся аптеки, магазины и заправки. Помимо этого, существует риск заражения COVID-19 во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора.

Кроме того, специалист рассказал о мерах предосторожности при посещении потенциально опасных мест. В аптеке следует надевать маску и дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет как можно меньше посетителей. При входе и выходе из него необходимо обработать руки антисептиком.

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В магазин также следует ходить в маске. Перед тем, как взять тележку или корзинку, следует обработать руки антисептиком. Покупать продукты желательно сразу на несколько дней. По мнению врача, в магазин лучше отправлять одного и того же члена семьи. Про антисептик, по словам Владимира Зайцева, не стоит забывать и на заправке.

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