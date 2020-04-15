Составлен рейтинг мест, где можно заразиться коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 15 апреля В Крыму новые случаи заражения коронавирусной инфекцией В Крыму под наблюдением врачей остаются более двух тысяч человек В Крыму расторгнут договор с управляющей компанией, не проводящей дезобработку подъездов Крымчане смогут оспорить протоколы за нарушение режима изоляции

© pixabay.com

Составлен список потенциально опасных мест, в которых можно заразиться коронавирусной инфекцией.

Его озвучил врач высшей категории Владимир Зайцев, отмечает НСН.

По словам специалиста, к таким местам относятся аптеки, магазины и заправки. Помимо этого, существует риск заражения COVID-19 во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора.

Кроме того, специалист рассказал о мерах предосторожности при посещении потенциально опасных мест. В аптеке следует надевать маску и дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет как можно меньше посетителей. При входе и выходе из него необходимо обработать руки антисептиком.

Читайте: Врачи трижды отказывались госпитализировать крымчанку, 38-летняя женщина умерла

В магазин также следует ходить в маске. Перед тем, как взять тележку или корзинку, следует обработать руки антисептиком. Покупать продукты желательно сразу на несколько дней. По мнению врача, в магазин лучше отправлять одного и того же члена семьи. Про антисептик, по словам Владимира Зайцева, не стоит забывать и на заправке.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 15 апреля. В Севастополе на утро 15 апреля не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

Сегодня : В Крыму новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в Крыму зафиксирован еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня : В Крыму под наблюдением врачей остаются более двух тысяч человек. В Крыму под наблюдением медиков сейчас из-за коронавиурса находится более двух тысяч крымчан.

Вчера : Новые данные: коронавирус может передаваться на расстоянии до четырех метров. Коронавирус может передаться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров.