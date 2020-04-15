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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на среду 15 апреля

Среда
15 апреля 2020
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
15 апреля 2020


Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 12, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 апреля.

В Симферополе утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 86 процентов. Ветер северо-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 10, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 80 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля.

В Севастополе утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 91 процентов. Ветер северо-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 89 процентов. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 10, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов. Ветер северо-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 8 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 89 процентов. Ветер северо-западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 88 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 11, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Армянске утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 87 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Алупке - 10, в Евпатории - 11, в Керчи - 10, в Мысовом - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 19, ближайшей ночью от 4 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Понедельник, 13 апреля 2020: Штормовое предупреждение: в Крыму ожидаются сильные дожди и похолодание. Сильные дожди и резкое похолодание ожидаются в Крыму в середине недели.

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Воскресенье, 12 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

 

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